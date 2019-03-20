Алёна Рапунцель приняла решение об уходе с проекта «Дом-2»





Алёна Рапунцель некоторое время после родов демонстрировала довольно положительный настрой и проявляла себя с лучшей стороны. Девушка избегала скандалов и помирилась с отцом своего первенца Ильёй Яббаровым. Зрители также заметили, что Рапунцель-младшая стала очень заботливой мамой.Несмотря на кажущуюся идиллию в жизни девушки, Алёна Савкина на днях шокировала поклонников тем, что решила окончательно покинуть проект «Дом-2». Об этом стало известно по информации на странице её профиля в Instagram, где она к надписи о том, что является участницей телестройки, дописала приставку «экс».Публика не исключает, что девушка покинула стены реалити-шоу из-за маленького ребёнка, которого не хочет воспитывать в интригах, скандалах и бесконечной грязи, льющейся на проектантов «Дома-2».