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Алёна Рапунцель приняла решение об уходе с проекта «Дом-2»

Алёна Рапунцель приняла окончательное решение об уходе с проекта «Дом-2». Об этом девушка лично пока не сообщала, но в Instagram указала, что теперь находится в статусе экс-участницы телестройки.

Алёна Рапунцель приняла решение об уходе с проекта «Дом-2»


Алёна Рапунцель некоторое время после родов демонстрировала довольно положительный настрой и проявляла себя с лучшей стороны. Девушка избегала скандалов и помирилась с отцом своего первенца Ильёй Яббаровым. Зрители также заметили, что Рапунцель-младшая стала очень заботливой мамой.

Алёна Рапунцель приняла решение об уходе с проекта «Дом-2»


Несмотря на кажущуюся идиллию в жизни девушки, Алёна Савкина на днях шокировала поклонников тем, что решила окончательно покинуть проект «Дом-2». Об этом стало известно по информации на странице её профиля в Instagram, где она к надписи о том, что является участницей телестройки, дописала приставку «экс».

Публика не исключает, что девушка покинула стены реалити-шоу из-за маленького ребёнка, которого не хочет воспитывать в интригах, скандалах и бесконечной грязи, льющейся на проектантов «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:39

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