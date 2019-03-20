Пользователи Сети шокированы внешним видом Виктории Лопыревой без фотошопа
В Сети появилось новое фото известной российской модели, обладательницы титула "Мисс Россия - 2003" Виктории Лопыревой. Знаменитость запечатлена в черном коротком комбинезоне, демонстрирующем все недостатки фигуры звезды подиума. Пользователи были шокированы внешним видом артистки без фотошопа.
Виктория Лопырева в своем личном блоге Instagram старается показывать поклонникам красивые и яркие снимки, где ее фигура выглядит такой же стройной и подтянутой, как и до рождения ребенка. Однако пользователи Сети узнали, какая модель на самом деле, благодаря новому кадру, снятому папарацци. Звезда предстала перед фанатами совершенно в другом виде.
Журналисты сфотографировали модель вместе с супругом Игорем Булатовым во время отдыха. Судя по фото, на теле знаменитости появились лишние складки, а обтягивающий полупрозрачный комбинезон только подчеркнул "несовершенные" формы Виктории Лопыревой.
Виктория Лопырева в своем личном блоге Instagram старается показывать поклонникам красивые и яркие снимки, где ее фигура выглядит такой же стройной и подтянутой, как и до рождения ребенка. Однако пользователи Сети узнали, какая модель на самом деле, благодаря новому кадру, снятому папарацци. Звезда предстала перед фанатами совершенно в другом виде.
Журналисты сфотографировали модель вместе с супругом Игорем Булатовым во время отдыха. Судя по фото, на теле знаменитости появились лишние складки, а обтягивающий полупрозрачный комбинезон только подчеркнул "несовершенные" формы Виктории Лопыревой.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00