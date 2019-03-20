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Ани Лорак в серебристом мини-платье покорила фанатов своим образом

Ани Лорак обнародовала в Instagram-аккаунте фотографии, где она облачена в серебристое мини-платье. Соблазнительный образ 40-летней певицы покорил ее фанатов.
Ани Лорак в серебристом мини-платье покорила фанатов своим образом

Знаменитость подписала подборку снимков: «Танцуй, пой, дыши!», перефразировав название произведения Элизабет Гилберт из одноименной кинокартины «Ешь, молись, люби!» Главную героиню фильма представила голливудская звезда Джулия Робертс.

Ани Лорак новой публикацией выразила настроение своего дня, поддавшись весенним эмоциям. Певица, позируя для кадра, принимала танцевальные позы, показав подписчикам изящную фигуру в соблазнительном сверкающем коротком платье, расшитом бахромой с блестками. Поклонников привел в восторг «нежный образ современной стильной девушки», радующейся каждому мгновению жизни.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:55

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