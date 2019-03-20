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Певец Данко празднует 50-летний юбилей

Популярный российский исполнитель Александр Фадеев, известный как Данко, 20 марта празднует день рождения. Сегодня певец отмечает уже 50-летний юбилей.
Певец Данко празднует 50-летний юбилей

Пик популярности артиста наблюдался в 2000-м году. В настоящий момент певца редко можно увидеть на светских мероприятиях. Данко посещает различные ток-шоу, где откровенно рассказывает о своем пути к карьере и непростых отношениях с наследницами. Псевдоним поп-звезде был придуман продюсером Леонидом Гуткиным. Александр Фадеев проявил себя не только, как сольный исполнитель. Он участвовал в съемках кинофильмов, занимался предпринимательской деятельностью. Певец прославился после композиции "Твой малыш растет не по годам...". Но в последнее время артиста вновь активно обсуждают. Это связано со скандалами Данко и его бывшей супруги Наталии Устюменко. У пары родились две девочки: София и Агата, родившаяся с тяжелой формой ДЦП. Наследница нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении.
Певец Данко празднует 50-летний юбилей

Артиста многие осуждают из-за отказа помогать младшей наследнице. Сам же Фадеев признался, что сумма в 50 000 рублей, которая нужна девочке каждый месяц, является очень большой для знаменитости. Он рассказал в одном из интервью, что будет отправлять финансы по мере возможности. Экс-избранница Данко давно отказалась от финансовых претензий к гражданскому мужу и надеется на его совесть.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:46

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