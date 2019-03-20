Учёные: Станция "Венера-Д" проработает не больше трех часов





Лунный и планетарный институт США заявил, что "Венера-Д" будет рассчитала только на 3-часовую работу после посадки. За первые 15 минут на планете посадочный аппарат соберёт образцы почвы и в течение 45 минут их проанализирует. На основной модуль, а затем на Землю начнут поступать данные объёмом примерно 340 Мб.Спустя максимум 3 часа радиосистемы перегреются, и миссия "Венеры-Д" окончится. Члены ИКИ РАН также подтвердили, что работа станции рассчитана всего на несколько часов в экстремальных условиях.Производитель "Венеры-Д" обещает её сохранность в течение суток. Отметим, что миссия 2027 года будет заключаться в выведении на орбиту планеты посадочной и орбитальной станций и малой научной станции американского производства.