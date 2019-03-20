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Китайские ученые обнаружили в останках древней птицы нерожденное яйцо

Китайские ученые впервые в истории обнаружили в останках древней птицы нерожденное яйцо, которое, по их мнению, и стало причиной ее смерти. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Китайские ученые обнаружили в останках древней птицы нерожденное яйцо

Исследовав кости удалось выяснить, что птица жила около 110 млн. лет назад и была размерами как воробей. Странностью оказалось то, что внутри нее на момент гибели было полностью сформированное яйцо, хотя оно может там находиться максимум 24 часа. Эксперты были удивлены, что раздавленной массой внутри особи оказалась скорлупа.

Микроскопические анализы выявили отклонения в структуре яичной скорлупы. Она имела несколько слоев и неправильные пропорции. Предположительно, это и стало причиной смерти древней птицы.

Группа исследователей указывает на «связывание яиц». Это состояние, когда яйцо оказывается в ловушке внутри птицы вследствие стресса.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:22

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