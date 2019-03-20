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В Китае тренируют первую клонированную полицейскую овчарку

В Китае тренируют первую клонированную овчарку, которая станет полицейской ищейкой. Гены собаки помогут ей в кратчайшие сроки обрести все необходимые навыки нюхача.
В Китае тренируют первую клонированную полицейскую овчарку

Компания Sinogene Biotechnology клонировала первую овчарку, которой передали клетки опытной ищейки. 3-месячный Куньсюнь тренируется на базе Куньмина. За основу инженеры взяли клетки другой собаки-нюхача - Хуахуанмы, которая 7 лет проходила обучение и служила в полиции.

Порода Куньминской овчарки была выведена посредством скрещивания с волком. Благодаря отличному нюху и дрессировке Хуахуанме присвоили награду за помощь в раскрытии убийств. С Куньсюнем у неё 99,9 процентов общих генов.

Обучение такой ищейки, как Хуахуанма, может обойтись полиции до 74 тысяч долларов и занять 4-5 лет. Однако ДНК Куньсюня и эффективная тренировка помогут ему участвовать в операциях уже спустя 10 месяцев после рождения.

С другой стороны, клонирование также обходится весьма дорого. В будущем Китай планирует создать банк для хранения клеток передовых служебных собак.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:05

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