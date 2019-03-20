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Кит Харингтон ходил к психологу после смерти Джона Сноу в "Игре престолов"

Знаменитый голливудский актер Кит Харрингтон рассказал журналистам, что после смерти его героя Джона Сноу в "Игре престолов" ему пришлось ходить к психологу. Персонаж был убит в финале 5 сезона популярной саги и после этого в жизни звезды начались проблемы.

Кит Харингтон ходил к психологу после смерти Джона Сноу в "Игре престолов"

Погибший герой "Игры престолов", чья роль досталась Киту Харрингтону впоследствии был "воскрешен" создателями, но самому артисту в перерывах между этими эпизодами пришлось нелегко. Знаменитость признался в одном из интервью, что очень сложно быть ключевой фигурой в сериале, когда сам проект возносится на вершину популярности. Внимание поклонников, появляющееся после этого, просто ужасает, - делится актер переживаниями. Все усугубилось после трагической смерти Джона Сноу. Фанаты, узнающие звезду, начали окликать его на улицах, задавая один и тот же вопрос: "Ты умер?". Это не могло не действовать на нервы Харрингтону. Он не скрывает: как и любой актер, он является невротиком, чьи неврозы обостряются из-за чрезмерного внимания.
Кит Харингтон ходил к психологу после смерти Джона Сноу в "Игре престолов"

Давление зрителей вынудило 32-летнего актера обратиться за помощью к психоаналитику. По словам артиста, ему это очень помогло и он начал общаться с людьми, хотя раньше, чувствуя себя уязвимым, не решался идти на контакт. Период "повышенной" популярности Кит Харрингтон называет не очень хорошим отрезком в своей жизни.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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