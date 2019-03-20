NASA открыло самую быструю "мёртвую" звезду в Галактике





Американские астрофизики из NASA сообщили об открытии уникальной звезды, родившейся благодаря взрыву сверхновой. PSR J0002+6216 движется со скоростью 1130 километров за 1 секунду. По прогнозам учёных, такими темпами светило выйдет за пределы Галактики.Неизвестно, по какой причине пульсар разогнался так быстро. Во время взрыва сверхновой возникает гидродинамическая нестабильность. Сотрудники радиоастрономической лаборатории полагают, что именно она и стала причиной скорости молодого пульсара.Зачастую звёзды двигаются не быстрее, чем 100 км в секунду. Гиперскоростные светила были открыты лишь в прошлом десятилетии. Несколько десятков таких звёзд путешествуют по просторам Млечного Пути значительно быстрее прочих.В редких случаях пульсар может справиться с гравитацией галактического ядра и улететь за пределы звёздного скопления. Поскольку феномен гиперскоростных звёзд изучен мало, астрофизики надеются с помощью PSR J0002+6216 лучше понять их природу.