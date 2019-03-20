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NASA открыло самую быструю "мёртвую" звезду в Галактике

NASA открыло "мёртвую" звезду PSR J0002+6216, признанную самой быстрой в галактике Млечный Путь. Скорость пульсара составляет более тысячи километров в секунду.
NASA открыло самую быструю "мёртвую" звезду в Галактике

Американские астрофизики из NASA сообщили об открытии уникальной звезды, родившейся благодаря взрыву сверхновой. PSR J0002+6216 движется со скоростью 1130 километров за 1 секунду. По прогнозам учёных, такими темпами светило выйдет за пределы Галактики.

Неизвестно, по какой причине пульсар разогнался так быстро. Во время взрыва сверхновой возникает гидродинамическая нестабильность. Сотрудники радиоастрономической лаборатории полагают, что именно она и стала причиной скорости молодого пульсара.

Зачастую звёзды двигаются не быстрее, чем 100 км в секунду. Гиперскоростные светила были открыты лишь в прошлом десятилетии. Несколько десятков таких звёзд путешествуют по просторам Млечного Пути значительно быстрее прочих.

В редких случаях пульсар может справиться с гравитацией галактического ядра и улететь за пределы звёздного скопления. Поскольку феномен гиперскоростных звёзд изучен мало, астрофизики надеются с помощью PSR J0002+6216 лучше понять их природу.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:46

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