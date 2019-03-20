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Найдены 3 «ключа» к решению проблем в отношениях

Специалисты нашли 3 «ключа», благодаря которым можно решить любую проблему в отношениях. Об этом написал тематический зарубежный источник.
Найдены 3 «ключа» к решению проблем в отношениях

У всех людей бывают споры и разногласия с родными, коллегами или друзьями. Эксперты утверждают, что с помощью трех новых стратегий удастся избежать конфликтов, посмотрев на ситуацию с другой стороны.

Основой всех близких отношений является чувство безопасности. Часто, из-за его отсутствия у человека появляется депрессия, он легко поддается стрессовым ситуациям и агрессии. Так как данное чувство приобретено не в результате взаимоотношений, то следует избавиться от старых страхов.

Второй ключ к решению проблем - самоконтроль. Нужно научиться справляться с негативными эмоциями самостоятельно, а не выплескивать их на других.

Последним решением является умение вернуть все обратно. Это значит, что должно пройти какое-то время после ссоры, в которое у человека будет возможность понять, чего он на самом деле хочет без гнева. Только после этого стоит начинать диалог.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:29

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