Forbes перечислил 100 наиболее надёжных банков России
Forbes перечислил 100 наиболее надёжных банков России, включив в рейтинг крупнейшие отечественные и дочерние иностранные организации. Возглавили список "Юникредит банк", "Росбанк" и "Райффайзенбанк".
Forbes представил рейтинг наиболее надёжных на сегодняшний день банков РФ на основе полученных от них данных. Аналитики отметили, что ситуация в стране несколько улучшилась, когда в 2013 году ЦБ закрыл 400 организаций, а в 2019 - 50. Благодаря зачистке система получила большую прозрачность.
Многие банки ведут сотрудничество с рейтинговыми агентствами и демонстрируют рынку свою открытость. Тем не менее, остаётся множество проблем, которые подрывают доверие россиян. Аналитики отмечают сомнительные источники и качество капитала, резервирование активов и реструктурированные кредиты.
Частные банки считаются более надёжными, нежели находящиеся под санкциями и курируемые государством. Всё больше вопросов у экспертов к юрлицам, попавшим под международные ограничения.
Forbes опубликовал список из 100 лучших банков, отметив, что первенство досталось самым крупным из них, а также "дочкам" иностранных организаций. Так, в ТОП списка попали "Юникредит банк" и "Райффайзенбанк", за ними следуют "Росбанк", "Сбербанк" и "ВТБ".
Forbes представил рейтинг наиболее надёжных на сегодняшний день банков РФ на основе полученных от них данных. Аналитики отметили, что ситуация в стране несколько улучшилась, когда в 2013 году ЦБ закрыл 400 организаций, а в 2019 - 50. Благодаря зачистке система получила большую прозрачность.
Многие банки ведут сотрудничество с рейтинговыми агентствами и демонстрируют рынку свою открытость. Тем не менее, остаётся множество проблем, которые подрывают доверие россиян. Аналитики отмечают сомнительные источники и качество капитала, резервирование активов и реструктурированные кредиты.
Частные банки считаются более надёжными, нежели находящиеся под санкциями и курируемые государством. Всё больше вопросов у экспертов к юрлицам, попавшим под международные ограничения.
Forbes опубликовал список из 100 лучших банков, отметив, что первенство досталось самым крупным из них, а также "дочкам" иностранных организаций. Так, в ТОП списка попали "Юникредит банк" и "Райффайзенбанк", за ними следуют "Росбанк", "Сбербанк" и "ВТБ".
Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:05