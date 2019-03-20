Экстрасенс Александр Литвин отказался от участия в "Последнем герое" после смерти Началовой





По мнению медиума, "мистическое" воздействие "Последнего героя" на участников связано с определенными факторами. Речь идет об аутоиммунных процессах, запускающихся в организме в экстремальных условиях жизни. В своем аккаунте в социальной сети Facebook Александр Литвин пишет, что проблема, с которой сталкиваются "кандидаты в последние герои" - это снижение уровня интуитивного восприятия. Интуиция является безусловным рефлексом, отвечающим за безопасность.Победитель "Битвы экстрасенсов" обратил внимание пользователей и на то, что все, кто отправляется на необитаемый остров родились в Северном полушарии и привыкли к одинаковым сезонным и климатическим изменениям. Это говорит о том, что перемещение героев из одного сезона в другой, а затем - наоборот не дает интуиции полноценно работать и негативно воздействует на организм. Александр Литвин полагает, что создателям "Последнего героя" не помешало бы сделать расчет соответственно с датой рождения каждого участника, чтобы определить - не будет ли иметь непредвиденных последствий поездка в тропики.