Названы 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта





Галитоз, так называют неприятный запах изо рта, имеют половина жителей планеты на протяжении всей жизни. Большое отношение к этому имеет рацион человека. Бактериолог Гарольд Кац представил вниманию 3 группы пищевых изделий, которые усиливают данную тенденцию.В первой категории оказались продукты, содержащие мощные летучие соединения серы (VSCs), при воздействии бактерий они становятся самыми отталкивающими. К ним относятся карри, лук и чеснок.Вторую категорию составили мясо, бобы и молочные продукты, то есть содержащие белок, а вот третью - еда и питье с высоким уровнем кислот. К таким относятся цитрусовые, ананасы, помидоры и кофе.Для приятного дыхания эксперты советуют есть здоровые углеводы, пить достаточное количество чистой воды и пользоваться ополаскивателями без содержания спирта. Также галитоз может свидетельствовать о недостатке в организме витамина В12.