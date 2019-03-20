Названы 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта
Британские специалисты назвали 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта. Об этом написало местное издание Express.
Галитоз, так называют неприятный запах изо рта, имеют половина жителей планеты на протяжении всей жизни. Большое отношение к этому имеет рацион человека. Бактериолог Гарольд Кац представил вниманию 3 группы пищевых изделий, которые усиливают данную тенденцию.
В первой категории оказались продукты, содержащие мощные летучие соединения серы (VSCs), при воздействии бактерий они становятся самыми отталкивающими. К ним относятся карри, лук и чеснок.
Вторую категорию составили мясо, бобы и молочные продукты, то есть содержащие белок, а вот третью - еда и питье с высоким уровнем кислот. К таким относятся цитрусовые, ананасы, помидоры и кофе.
Для приятного дыхания эксперты советуют есть здоровые углеводы, пить достаточное количество чистой воды и пользоваться ополаскивателями без содержания спирта. Также галитоз может свидетельствовать о недостатке в организме витамина В12.
Галитоз, так называют неприятный запах изо рта, имеют половина жителей планеты на протяжении всей жизни. Большое отношение к этому имеет рацион человека. Бактериолог Гарольд Кац представил вниманию 3 группы пищевых изделий, которые усиливают данную тенденцию.
В первой категории оказались продукты, содержащие мощные летучие соединения серы (VSCs), при воздействии бактерий они становятся самыми отталкивающими. К ним относятся карри, лук и чеснок.
Вторую категорию составили мясо, бобы и молочные продукты, то есть содержащие белок, а вот третью - еда и питье с высоким уровнем кислот. К таким относятся цитрусовые, ананасы, помидоры и кофе.
Для приятного дыхания эксперты советуют есть здоровые углеводы, пить достаточное количество чистой воды и пользоваться ополаскивателями без содержания спирта. Также галитоз может свидетельствовать о недостатке в организме витамина В12.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:46