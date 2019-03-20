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Названы 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта

Британские специалисты назвали 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта. Об этом написало местное издание Express.
Названы 3 категории продуктов, способствующих возникновению неприятного запаха изо рта

Галитоз, так называют неприятный запах изо рта, имеют половина жителей планеты на протяжении всей жизни. Большое отношение к этому имеет рацион человека. Бактериолог Гарольд Кац представил вниманию 3 группы пищевых изделий, которые усиливают данную тенденцию.

В первой категории оказались продукты, содержащие мощные летучие соединения серы (VSCs), при воздействии бактерий они становятся самыми отталкивающими. К ним относятся карри, лук и чеснок.

Вторую категорию составили мясо, бобы и молочные продукты, то есть содержащие белок, а вот третью - еда и питье с высоким уровнем кислот. К таким относятся цитрусовые, ананасы, помидоры и кофе.

Для приятного дыхания эксперты советуют есть здоровые углеводы, пить достаточное количество чистой воды и пользоваться ополаскивателями без содержания спирта. Также галитоз может свидетельствовать о недостатке в организме витамина В12.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:46

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