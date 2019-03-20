Учёные объяснили "плавательное мастерство" сперматозоидов
Учёные объяснили "плавательное мастерство" сперматозоидов человека защитным покрытием их хвостов. Особенности строения помогают репродуктивным клеткам достичь шейки матки.
Как пишет издание Phys, Йоркский университет узнал, что помогает человеческим сперматозоидам достичь "плавательного мастерства". В гонке за оплодотворение лишь 15 мужских половых клеток из 55 миллионов достигают цели. Прохождение по репродуктивному тракту усложняют такие барьеры, как женская цервикальная слизь. Она в сто раз плотнее воды, однако сперматозоиды всё равно могут активно продвигаться.
Хвосты производят мощные рывки и пробивают барьер. Чтобы понять их особенность, учёные разработали виртуальную модель сперматозоидов млекопитающих, в том числе и человека, а также аналогичную модель клеток морских ежей. Последние для оплодотворения выпускают сперму прямо в воду.
Опыт показал, что клетки ежей в цервикальной слизи не были способны плавать, а их хвосты гнулись из-за давления. У человеческой спермы, в свою очередь, хвосты защищены наружным слоем, обеспечивающим не только дополнительную стабильность, но и силу для рывков вперёд.
Как пишет издание Phys, Йоркский университет узнал, что помогает человеческим сперматозоидам достичь "плавательного мастерства". В гонке за оплодотворение лишь 15 мужских половых клеток из 55 миллионов достигают цели. Прохождение по репродуктивному тракту усложняют такие барьеры, как женская цервикальная слизь. Она в сто раз плотнее воды, однако сперматозоиды всё равно могут активно продвигаться.
Хвосты производят мощные рывки и пробивают барьер. Чтобы понять их особенность, учёные разработали виртуальную модель сперматозоидов млекопитающих, в том числе и человека, а также аналогичную модель клеток морских ежей. Последние для оплодотворения выпускают сперму прямо в воду.
Опыт показал, что клетки ежей в цервикальной слизи не были способны плавать, а их хвосты гнулись из-за давления. У человеческой спермы, в свою очередь, хвосты защищены наружным слоем, обеспечивающим не только дополнительную стабильность, но и силу для рывков вперёд.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:40