Учёные объяснили "плавательное мастерство" сперматозоидов





Как пишет издание Phys, Йоркский университет узнал, что помогает человеческим сперматозоидам достичь "плавательного мастерства". В гонке за оплодотворение лишь 15 мужских половых клеток из 55 миллионов достигают цели. Прохождение по репродуктивному тракту усложняют такие барьеры, как женская цервикальная слизь. Она в сто раз плотнее воды, однако сперматозоиды всё равно могут активно продвигаться.Хвосты производят мощные рывки и пробивают барьер. Чтобы понять их особенность, учёные разработали виртуальную модель сперматозоидов млекопитающих, в том числе и человека, а также аналогичную модель клеток морских ежей. Последние для оплодотворения выпускают сперму прямо в воду.Опыт показал, что клетки ежей в цервикальной слизи не были способны плавать, а их хвосты гнулись из-за давления. У человеческой спермы, в свою очередь, хвосты защищены наружным слоем, обеспечивающим не только дополнительную стабильность, но и силу для рывков вперёд.