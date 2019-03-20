Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фото с отдыха в Андорре

На снимке, который Анна Хилькевич недавно разместила в соцсети, запечатлено, как кинозвезда нежится в бассейне под открытым небом. Артистка повернула свое лицо навстречу солнечным лучам, судя по ее закрытым глазам и улыбке, в этот момент знаменитость испытывает невероятное удовольствие.Изюминку фотографии придает то, что на ее заднем плане видна заснеженная горнолыжная трасса, а не пейзажи экзотических курортов теплых стран, куда обычно туристы отправляются в это время года.Интернет-аудитория с интересом отнеслась публикации своей любимицы. Одних фолловеров интересовал вопрос, не замерзла ли знаменитость. Другие комментаторы выразили недоумение по поводу того, что мама двоих детей улетела на отдых одна. Анна Хилькевич поспешила объяснить обеспокоенным почитателям, что ее отсутствие будет совсем недолгим, всего лишь три дня. В целом же поклонники отметили, что артистка выглядит очень красиво и жизнерадостно, и признались, что завидуют такому досугу.