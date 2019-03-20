АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фото с отдыха в Андорре

Популярная актриса Анна Хилькевич в одиночестве отправилась на горнолыжный курорт в Андорру. Артистка наслаждается времяпровождением в одном из живописных уголков Земли и не забывает о своих поклонниках, для которых публикует в социальной сети Instagram фотографии с самыми яркими моментами отдыха.

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фото с отдыха в Андорре

На снимке, который Анна Хилькевич недавно разместила в соцсети, запечатлено, как кинозвезда нежится в бассейне под открытым небом. Артистка повернула свое лицо навстречу солнечным лучам, судя по ее закрытым глазам и улыбке, в этот момент знаменитость испытывает невероятное удовольствие.

Изюминку фотографии придает то, что на ее заднем плане видна заснеженная горнолыжная трасса, а не пейзажи экзотических курортов теплых стран, куда обычно туристы отправляются в это время года.

Интернет-аудитория с интересом отнеслась публикации своей любимицы. Одних фолловеров интересовал вопрос, не замерзла ли знаменитость. Другие комментаторы выразили недоумение по поводу того, что мама двоих детей улетела на отдых одна. Анна Хилькевич поспешила объяснить обеспокоенным почитателям, что ее отсутствие будет совсем недолгим, всего лишь три дня. В целом же поклонники отметили, что артистка выглядит очень красиво и жизнерадостно, и признались, что завидуют такому досугу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные объяснили "плавательное
"Дом-2": Милена Безбородова привыкла
«Сказочке конец»: Сергей Шнуров и
Евгений Алдонин помогает родителям
«Трубадур»: Сергей Лазарев
Ученые: Глубоко под земной корой
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram
В России повысился спрос на летние шины
Игорь Верник показал совместное фото с
Елена Летучая призвала фанатов делать
Екатерина Климова в молодежном образе
Медики рассказали о снижающих риск
Анна Седокова показала фигуру в
Елена Темникова поделилась кадром с
На астероиде Ультима Туле астрономы
Андреева в рок-образе за руку с
Дмитрий Маликов рассказал о публичном
Ученые узнали о неизвестной ранее
Александр Дробыш рассказал о состоянии
Младшая дочь Игоря Крутого Александра
НЛО черного цвета был снят на камеру
Роза Сябитова поздравила Надежду
Елизавета Туктамышева ответила на
Екатерина Стриженова борется с лишним
Ученые: Постоянные волны в магнитном
"Хаябуса-2" обнаружил на астероиде Рюгу
Рита Дакота резко отреагировала на
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Просмотреть все новости