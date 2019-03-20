В России повысился спрос на летние шины
В России двукратно повысился спрос на летнюю резину в ряде регионов. В Санкт-Петербурге шины покупают на 40 процентов больше, чем в прошлом году.
Сервис "Авито" рассказал, что с 2018-го в России стали гораздо чаще покупать летнюю резину. Как сообщает "Политэксперт", в феврале этого года спрос в различных регионах увеличился в 2 раза. Так, в Красноярске товарооборот показал рекордный годовой рост - 109 процентов.
Больше всего шины приобретают москвичи, жители Воронежа и Казани. По стране продукция набрала в спросе 40%. Высокие мартовские продажи, по прогнозам экспертов, в апреле увеличатся ещё в 4 раза.
В среднем по России резина обходится в 6 тысяч рублей. Дешевле всего её покупать в столице и в Уфе, дороже всего - в Санкт-Петербурге.
Сервис "Авито" рассказал, что с 2018-го в России стали гораздо чаще покупать летнюю резину. Как сообщает "Политэксперт", в феврале этого года спрос в различных регионах увеличился в 2 раза. Так, в Красноярске товарооборот показал рекордный годовой рост - 109 процентов.
Больше всего шины приобретают москвичи, жители Воронежа и Казани. По стране продукция набрала в спросе 40%. Высокие мартовские продажи, по прогнозам экспертов, в апреле увеличатся ещё в 4 раза.
В среднем по России резина обходится в 6 тысяч рублей. Дешевле всего её покупать в столице и в Уфе, дороже всего - в Санкт-Петербурге.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:55