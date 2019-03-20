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Игорь Верник показал совместное фото с Сергеем Полуниным

Актер российского театра и кино Игорь Верник показал в собственном блоге Instagram совместный снимок с популярным танцором Сергеем Полуниным. Знаменитость позирует перед камерами с полуголым артистом балета, чей торс "украшают" татуировки.

Игорь Верник показал совместное фото с Сергеем Полуниным

Игорь Верник часто радует поклонников общими фото с известными знаменитостями. Так, недавно в аккаунте артиста появился кадр со звездой отечественного балета украинского происхождения. На опубликованном снимке автор поста запечатлен в элегантном костюме, белой рубашке и галстуке, а Сергей Полунин предпочел сфотографироваться, обнажив свой торс, не скрывая татуировок. В комментарии к публикации Верник указал, что фотография была сделана в Большом театре, во время антракта. Звезды стали участниками церемонии вручения международной музыкальной премии "Браво". Артисты вышли со сцены, "кто в чем был", - ведущий.
Игорь Верник показал совместное фото с Сергеем Полуниным

Поклонники оценили публикацию Игоря Верника. Большинство фанатов артиста не были в восторге от внешнего вида премьера Королевского балета в Лондоне, демонстрирующего "живопись" на теле: "Скоро Третьяковка заплачет", "С гербом на запястье и лицом на груди... Несчастный мальчик", "Потрепало его на сцене", "Хм, меня одну смущает этот переизбыток специфически символичных татуировок на его бренном, полунагом теле?".



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46

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