Игорь Верник показал совместное фото с Сергеем Полуниным
Актер российского театра и кино Игорь Верник показал в собственном блоге Instagram совместный снимок с популярным танцором Сергеем Полуниным. Знаменитость позирует перед камерами с полуголым артистом балета, чей торс "украшают" татуировки.
Игорь Верник часто радует поклонников общими фото с известными знаменитостями. Так, недавно в аккаунте артиста появился кадр со звездой отечественного балета украинского происхождения. На опубликованном снимке автор поста запечатлен в элегантном костюме, белой рубашке и галстуке, а Сергей Полунин предпочел сфотографироваться, обнажив свой торс, не скрывая татуировок. В комментарии к публикации Верник указал, что фотография была сделана в Большом театре, во время антракта. Звезды стали участниками церемонии вручения международной музыкальной премии "Браво". Артисты вышли со сцены, "кто в чем был", - ведущий.
Поклонники оценили публикацию Игоря Верника. Большинство фанатов артиста не были в восторге от внешнего вида премьера Королевского балета в Лондоне, демонстрирующего "живопись" на теле: "Скоро Третьяковка заплачет", "С гербом на запястье и лицом на груди... Несчастный мальчик", "Потрепало его на сцене", "Хм, меня одну смущает этот переизбыток специфически символичных татуировок на его бренном, полунагом теле?".
Игорь Верник часто радует поклонников общими фото с известными знаменитостями. Так, недавно в аккаунте артиста появился кадр со звездой отечественного балета украинского происхождения. На опубликованном снимке автор поста запечатлен в элегантном костюме, белой рубашке и галстуке, а Сергей Полунин предпочел сфотографироваться, обнажив свой торс, не скрывая татуировок. В комментарии к публикации Верник указал, что фотография была сделана в Большом театре, во время антракта. Звезды стали участниками церемонии вручения международной музыкальной премии "Браво". Артисты вышли со сцены, "кто в чем был", - ведущий.
Поклонники оценили публикацию Игоря Верника. Большинство фанатов артиста не были в восторге от внешнего вида премьера Королевского балета в Лондоне, демонстрирующего "живопись" на теле: "Скоро Третьяковка заплачет", "С гербом на запястье и лицом на груди... Несчастный мальчик", "Потрепало его на сцене", "Хм, меня одну смущает этот переизбыток специфически символичных татуировок на его бренном, полунагом теле?".
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46