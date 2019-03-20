Елена Летучая призвала фанатов делать сюрпризы близким людям

Елена Летучая любит общаться с поклонниками в социальных сетях. Также телеведущая часто дает советы своим фанатам. Несколько часов назад знаменитость решила призвать поклонников в Instagram делать сюрпризы своим близким и любимым людям. В комментарии она написала, что обычный день можно сделать волшебным, для этого нужно просто подарить цветы или приготовить ужин. Елена Летучая добавила, что не нужно ждать подарков от судьбы, а надо все брать в свои руки.Подписчики знаменитости начали писать: "Елена, как приятно смотреть на Вас и читать посты", "Спасибо за совет, воспользуюсь им)", "Хорошая подсказка)". Также фанаты восхитились красотой телеведущей и ее молодостью. Всего за несколько часов ее новая публикация собрала огромное количество лайков.