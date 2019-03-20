Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике

Украинская поп-певица Анна Седокова в свои 36 лет является матерью двух дочек и сына. Она рассказывает, что после последних родов было очень сложно привести себя в форму. По словам знаменитости, одно время она рассматривала фотографии худых девушек и завидовала им. Поклонники же в восторге от ее соблазнительных форм.Сейчас артистка продолжает худеть. Она сидит на диете и регулярно занимается спортом, о чем свидетельствует ее подтянутое тело. Иногда звезда может себе позволить вредную пищу. Недавно она стала еще и кондитером, и теперь делает сладости в виде вафельных тортов, трубочек и пирожных.Сегодня утром, 20 марта, Анна Седокова выложила в соцсеть снимок, где демонстрирует свою фигуру в открытом купальнике. В комментариях фанаты оставили сотни комплиментов, посвященных ее спортивному телу.Однако были и те, кто заподозрили певицу в косметической пластике. Они уверяли, что мама троих детей не может иметь такие идеальные формы.