Елена Темникова поделилась кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах
На странице в Instagram Елена Темникова поделилась со своими преданными поклонниками кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах. Подписчики пришли в восторг от ее новой публикации.
На данный момент Елена Темникова находится на Мальдивах. Но певица не забывает про своих фанатов и регулярно показывает им фотографии с отдыха. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок с пляжа. На фото исполнительница запечатлена в джинсовых шортах, белой майке и рубашке. Знаменитость сфотографировали в тот момент, когда она подпрыгнула и ее ноги только начали отрываться от песка. Елена Темникова не стала комментировать свою публикацию.
Подписчики певицы отреагировали моментально. Они начали писать, какая стройная фигура у знаменитости. Некоторые похвалили исполнительницу за умение подобрать гардероб. Другие начали интересоваться секретом красоты и молодости певицы. Всего за несколько часов новый пост Елены Темниковой набрал более 101 000 отметок "Мне нравится".
На данный момент Елена Темникова находится на Мальдивах. Но певица не забывает про своих фанатов и регулярно показывает им фотографии с отдыха. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок с пляжа. На фото исполнительница запечатлена в джинсовых шортах, белой майке и рубашке. Знаменитость сфотографировали в тот момент, когда она подпрыгнула и ее ноги только начали отрываться от песка. Елена Темникова не стала комментировать свою публикацию.
Подписчики певицы отреагировали моментально. Они начали писать, какая стройная фигура у знаменитости. Некоторые похвалили исполнительницу за умение подобрать гардероб. Другие начали интересоваться секретом красоты и молодости певицы. Всего за несколько часов новый пост Елены Темниковой набрал более 101 000 отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09