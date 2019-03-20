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Елена Темникова поделилась кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах

На странице в Instagram Елена Темникова поделилась со своими преданными поклонниками кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах. Подписчики пришли в восторг от ее новой публикации.

Елена Темникова поделилась кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах

На данный момент Елена Темникова находится на Мальдивах. Но певица не забывает про своих фанатов и регулярно показывает им фотографии с отдыха. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок с пляжа. На фото исполнительница запечатлена в джинсовых шортах, белой майке и рубашке. Знаменитость сфотографировали в тот момент, когда она подпрыгнула и ее ноги только начали отрываться от песка. Елена Темникова не стала комментировать свою публикацию.

Елена Темникова поделилась кадром с пляжной фотосессии на Мальдивах

Подписчики певицы отреагировали моментально. Они начали писать, какая стройная фигура у знаменитости. Некоторые похвалили исполнительницу за умение подобрать гардероб. Другие начали интересоваться секретом красоты и молодости певицы. Всего за несколько часов новый пост Елены Темниковой набрал более 101 000 отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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