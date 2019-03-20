На астероиде Ультима Туле астрономы нашли органику и лёд





На фотографиях Ультима Туле обнаружили признаки органических веществ и замёрзшей воды. Миссия New Horizons предполагает, что поверхность астероида богата толинами и метанолом. На данный момент объект диаметром 25-45 километров находится за орбитой Плутона. Впервые его заснял телескоп "Хаббл", показавший изображение соединённых сфер в форме снеговика.New Horizons развеял некоторые представления об Ультима Туле и собрал 3 гигабайта новых данных. Зонд движется к поясу Койпера, поэтому передача информации на Землю пока невозможна. Архив фотографий астрономы получат только в сентябре будущего года.Тем не менее, уже составлена геоморфологическая карта поверхности астероида, рельеф которого раскрашен неоднородно. Цвета небесного тела могут указывать на содержание в каменной породе органики и льда.