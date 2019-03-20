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На астероиде Ультима Туле астрономы нашли органику и лёд

На астероиде Ультима Туле астрономы нашли признаки наличия органики и льда. Более точные данные учёные получат от зонда New Horizons в следующем году.
На астероиде Ультима Туле астрономы нашли органику и лёд

На фотографиях Ультима Туле обнаружили признаки органических веществ и замёрзшей воды. Миссия New Horizons предполагает, что поверхность астероида богата толинами и метанолом. На данный момент объект диаметром 25-45 километров находится за орбитой Плутона. Впервые его заснял телескоп "Хаббл", показавший изображение соединённых сфер в форме снеговика.

New Horizons развеял некоторые представления об Ультима Туле и собрал 3 гигабайта новых данных. Зонд движется к поясу Койпера, поэтому передача информации на Землю пока невозможна. Архив фотографий астрономы получат только в сентябре будущего года.

Тем не менее, уже составлена геоморфологическая карта поверхности астероида, рельеф которого раскрашен неоднородно. Цвета небесного тела могут указывать на содержание в каменной породе органики и льда.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:04

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