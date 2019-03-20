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Дмитрий Маликов рассказал о публичном давлении на артистов

В социальной сети Instagram Дмитрий Маликов решил откровенно поговорит со своими подписчиками. Исполнитель рассказал о публичном давлении на артистов.

Дмитрий Маликов рассказал о публичном давлении на артистов

Недавно стало известно о том, что из жизни ушла Юлия Началова. Дмитрий Маликов был одним из первых артистов, который высказал слова сочувствия близким исполнительницы. Несколько часов назад музыкант решил откровенно пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Он опубликовал фото, на котором запечатлен в гольфе серого цвета. В комментарии к посту знаменитость написал, что большая часть артистов испытывают огромное публичное давление.

Дмитрий Маликов рассказал о публичном давлении на артистов

Также Дмитрий Маликов добавил, что подобные действия сильно сказываются на нервной системе и общем здоровье знаменитых людей. В конце музыкант написал, что с этим ничего нельзя сделать, поскольку именно так устроена жизнь артистов. Пользователи Сети весьма бурно отреагировали на пост знаменитости. Некоторые поддержали его высказывания, другие раскритиковали. За весьма короткий промежуток времени публикация набрал более 9 700 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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