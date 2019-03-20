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НЛО черного цвета был снят на камеру над долиной Прескотт в штате Аризона

НЛО черного цвета снят на камеру над долиной Прескотт в штате Аризона (США). Известный специалист по изучению неопознанных летающих объектов Скотт Уоринг высказал свое мнение об увиденном на видеозаписи.
НЛО черного цвета был снят на камеру над долиной Прескотт в штате Аризона

В кадрах видеоролика четко видно, как НЛО движется в небе, однако известный уфолог Скотт Уоринг, заметил, что некоторые части объекта невозможно тщательно рассмотреть из-за того, что они скрыты от визуализации.

Специалист выразил точку зрения, согласно которой скрытые элементы космического корабля инопланетян это не что иное, как кажущийся дым, который попал в объектив камеры. Инопланетное транспортное средство либо только что покинуло местность, либо направляется к платформе пришельцев, которая расположена под землей на глубине 7-8 километров. По словам уфолога, это является единственным объяснением появления «летающей тарелки» в небе над такой пустынной местностью.


Интернет-аудитория принялась с интересом обсуждать видеозапись. Одни пользователи отметили, что объект похож на огромного воздушного змея. Другие комментаторы решили, что эксперт все же прав, и отметили, что речь идет действительно о космическом корабле пришельцев, который представители внеземных цивилизаций тщательно замаскировали.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:24

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