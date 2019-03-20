Роза Сябитова поздравила Надежду Бабкину с днем рождения

Роза Сябитова написала в личном блоге Instagram, что Надежда Бабкина, с которой она работает вместе уже 10 лет, только хорошеет с возрастом. Телеведущая разместила на своей странице совместный снимок с именинницей, пожелав в комментарии звезде отечественной сцены счастья, любви и успехов в многочисленных творческих проектах. Артистка отметила: активность, жизнерадостность и целеустремленность Надежды Георгиевны - пример для подражания многих.Подписчики аккаунта Розы Сябитовой оставили и свои пожелания в комментариях, присоединившись к поздравлению кумира. Большинство пользователей обратили внимание, как молодо выглядит Надежда Бабкина, восхищаясь внешностью ведущей "Модного приговора".