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Роза Сябитова поздравила Надежду Бабкину с днем рождения

Звезда российского телевидения Роза Сябитова поздравила с днем рождения знаменитую исполнительницу и подругу Надежду Бабкину. В личном блоге Instagram ведущая ток-шок "Давай поженимся" опубликовала пост с теплыми пожеланиями в адрес певицы, отпраздновавшей свое 69-летие.
Роза Сябитова поздравила Надежду Бабкину с днем рождения

Роза Сябитова написала в личном блоге Instagram, что Надежда Бабкина, с которой она работает вместе уже 10 лет, только хорошеет с возрастом. Телеведущая разместила на своей странице совместный снимок с именинницей, пожелав в комментарии звезде отечественной сцены счастья, любви и успехов в многочисленных творческих проектах. Артистка отметила: активность, жизнерадостность и целеустремленность Надежды Георгиевны - пример для подражания многих.

Подписчики аккаунта Розы Сябитовой оставили и свои пожелания в комментариях, присоединившись к поздравлению кумира. Большинство пользователей обратили внимание, как молодо выглядит Надежда Бабкина, восхищаясь внешностью ведущей "Модного приговора".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:19

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