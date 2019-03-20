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Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой

Недавно Анна Погорилая заявила, что считает выступление Елизаветы Туктамышевой непристойным. Сейчас фигуристка ответила на критику коллеги в социальной сети Twitter.

Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой

Анна Погорилая сообщила, что сличает неприличным раздеваться на льду. Ее слова касались выступления Елизаветы Туктамышевой. На своей странице в Twitter фигуристка решила ответить коллеге и написала большой пост. Она сообщила, что спортсменка слишком много уделяет времени ей и ее выступлениям. Фигуристка заявила, что не нужно заботиться о ее будущих наследниках, поскольку они будут уважать труд других спортсменов и их тренеров. Также знаменитость добавила, что прежде всего нужно искать оправдания своим неудачам в себе, а не в окружающих.

Преданные фанаты встали на защиту своей любимицы, они считают, что это дело каждого спортсмена, как вести себя на льду. Многие посоветовали Анне Погорилой следить за своими номерами, а не за выступлениями Елизаветы Туктамышевой.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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