Ученые: Постоянные волны в магнитном поле Земли вызваны солнечными струями





По словам астрономов, волны формируются благодаря помехам, возникающим при появлении солнечных струй. Эксперты считают, что магнитосфера выступает в качестве щита для Земли, который защищает ее от опасной плазмы. Данная теория появилась более 60 лет назад. В 2007 году работниками NASA были запущены 5 спутников для того, чтобы понять, что происходит, когда в оболочку планеты попадают импульсы.Научные сотрудники выяснили, что лучи солнечных струй направляются к северному и южному полюсам, а также отражаются назад.Формированию линий, похожих на поверхность барабана, способствует интерференция исходных волн, что и позволяет удерживать определенную частоту. Сейчас в планах авторов проекта - изучить новые способы зондирования. Они должны помочь узнать больше о поведении магнитосферы.