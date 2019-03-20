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Ученые: Постоянные волны в магнитном поле Земли вызваны солнечными струями

Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели исследования, после которых заявили, что постоянные волны в магнитном поле Земли вызваны солнечными струями. Лучи заряженных частиц, попадая в магнитосферу, отображаются назад, пишет тематическое издание Scientific American.
Ученые: Постоянные волны в магнитном поле Земли вызваны солнечными струями

По словам астрономов, волны формируются благодаря помехам, возникающим при появлении солнечных струй. Эксперты считают, что магнитосфера выступает в качестве щита для Земли, который защищает ее от опасной плазмы. Данная теория появилась более 60 лет назад. В 2007 году работниками NASA были запущены 5 спутников для того, чтобы понять, что происходит, когда в оболочку планеты попадают импульсы.
Научные сотрудники выяснили, что лучи солнечных струй направляются к северному и южному полюсам, а также отражаются назад.

Формированию линий, похожих на поверхность барабана, способствует интерференция исходных волн, что и позволяет удерживать определенную частоту. Сейчас в планах авторов проекта - изучить новые способы зондирования. Они должны помочь узнать больше о поведении магнитосферы.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:00

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