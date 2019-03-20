Американский композитор Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой





Встречу артистке с американским музыкальным деятелем организовал Филипп Киркоров, давно друживший с ним. Певица всегда мечтала познакомиться лично с автором ее любимых хитов. С первых мгновений Афанасьев и Началова почувствовали взаимную симпатию, стали понимать друг друга с полуслова. Вскоре продюсер пригласил исполнительницу в США, где она выпустила свой первый англоязычный сборник. Более двух лет артистка работала в Лос-Анджелесе, она записала с Афанасьевым балладу «Жди меня». Композитор сам аккомпанировал исполнительнице на рояле.У американского продюсера на Началову, обладавшую потрясающим вокалом, были грандиозные творческие планы. Известие о смерти звезды повергло его в шок. Композитор отказался от участия в телепрограммах, посвященных артистке, так как не готов еще говорить о ней, слишком тяжелой оказалась для него утрата. 61-летний продюсер хочет вспоминать о звезде в тишине, послушать их музыку, поплакать.Афанасьев решил почтить память Началовой, ставшей для него настоящим другом, написанием книги о ней. Музыкант хочет рассказать общественности о знакомстве с певицей, поделиться воспоминаниями об их совместной работе.