АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Американский композитор Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой

Уолтер Афанасьев, известный американский композитор и продюсер, заявил о желании написать книгу, посвященную Юлии Началовой. Автор популярных композиций Мэрайи Кэри познакомился с талантливой российской исполнительницей в 2010 году и теперь хочет хочет поделиться воспоминаниями о ней.
Американский композитор Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой

Встречу артистке с американским музыкальным деятелем организовал Филипп Киркоров, давно друживший с ним. Певица всегда мечтала познакомиться лично с автором ее любимых хитов. С первых мгновений Афанасьев и Началова почувствовали взаимную симпатию, стали понимать друг друга с полуслова. Вскоре продюсер пригласил исполнительницу в США, где она выпустила свой первый англоязычный сборник. Более двух лет артистка работала в Лос-Анджелесе, она записала с Афанасьевым балладу «Жди меня». Композитор сам аккомпанировал исполнительнице на рояле.
Американский композитор Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой

У американского продюсера на Началову, обладавшую потрясающим вокалом, были грандиозные творческие планы. Известие о смерти звезды повергло его в шок. Композитор отказался от участия в телепрограммах, посвященных артистке, так как не готов еще говорить о ней, слишком тяжелой оказалась для него утрата. 61-летний продюсер хочет вспоминать о звезде в тишине, послушать их музыку, поплакать.

Афанасьев решил почтить память Началовой, ставшей для него настоящим другом, написанием книги о ней. Музыкант хочет рассказать общественности о знакомстве с певицей, поделиться воспоминаниями об их совместной работе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости