В Челябинске на кладбище расстреляли двух смотрителей





20 марта в 10:40 утра в Челябинске произошло двойное убийство на Успенском кладбище. Жертвами оказались мужчины возрастом около 30 лет. Оба несколько лет назад работали смотрителями на кладбище, однако потом перешли на Градское.Обнаружили трупы возле здания администрации. На территории кладбища и около неё находилось много свидетелей. Некоторые видели, как одного из мужчин увезла скорая помощь.Сразу после стрельбы к телам подбежали свидетели. Они рассказывают, что расстреляли смотрителей из белой Daewoo, скрывшейся с места происшествия.Одного мужчину ранили 4 раза, второго - один. Известно, что погибшие недавно зарегистрировали ИП и собирались работать в частной компании по похоронному бизнесу.Один из челябинцев был отцом троих детей. Хотя кладбище работает в обычном режиме, следователи проводят проверку не месте убийства и ищут подозреваемых, сообщили в региональном СУ СКР.