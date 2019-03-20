АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

В Челябинске на кладбище расстреляли двух смотрителей

В Челябинске на Успенском кладбище расстреляли двух смотрителей. Очевидцы заметили, как злоумышленники скрылись на белой иномарке.
В Челябинске на кладбище расстреляли двух смотрителей

20 марта в 10:40 утра в Челябинске произошло двойное убийство на Успенском кладбище. Жертвами оказались мужчины возрастом около 30 лет. Оба несколько лет назад работали смотрителями на кладбище, однако потом перешли на Градское.

Обнаружили трупы возле здания администрации. На территории кладбища и около неё находилось много свидетелей. Некоторые видели, как одного из мужчин увезла скорая помощь.

Сразу после стрельбы к телам подбежали свидетели. Они рассказывают, что расстреляли смотрителей из белой Daewoo, скрывшейся с места происшествия.

Одного мужчину ранили 4 раза, второго - один. Известно, что погибшие недавно зарегистрировали ИП и собирались работать в частной компании по похоронному бизнесу.

Один из челябинцев был отцом троих детей. Хотя кладбище работает в обычном режиме, следователи проводят проверку не месте убийства и ищут подозреваемых, сообщили в региональном СУ СКР.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости