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Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о разводе с Арменом Джигарханяном

В одном из своих интервью Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о разводе с Арменом Джигарханяном. Знаменитость заявила, что люди, окружающие артиста, виноваты в их скандальном разрыве отношений.
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о разводе с Арменом Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что люди, окружающие Армена Джигарханяна, не желают ему добра. Пианистка уверена, что бракоразводный процесс с последующими уголовными разбирательствами дело рук тех, кто окружает артиста. Сама бывшая-супруга знаменитости утверждает, что не хотела огласки, также она не собиралась давать интервью и принимать участие в различных ток-шоу, но в результате была вынуждена публично защищать себя. Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская считает все это большой ошибкой.

Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о разводе с Арменом Джигарханяном

Пианистка высказалась о своем сотрудничестве с Элиной Мазур. Она пояснила, что в лице адвоката пыталась найти защитника и поддержку. Как оказалось позже, доверять в этом бракоразводном процессе, можно было только самой себе.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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