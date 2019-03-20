Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о разводе с Арменом Джигарханяном





Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что люди, окружающие Армена Джигарханяна, не желают ему добра. Пианистка уверена, что бракоразводный процесс с последующими уголовными разбирательствами дело рук тех, кто окружает артиста. Сама бывшая-супруга знаменитости утверждает, что не хотела огласки, также она не собиралась давать интервью и принимать участие в различных ток-шоу, но в результате была вынуждена публично защищать себя. Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская считает все это большой ошибкой.Пианистка высказалась о своем сотрудничестве с Элиной Мазур. Она пояснила, что в лице адвоката пыталась найти защитника и поддержку. Как оказалось позже, доверять в этом бракоразводном процессе, можно было только самой себе.