Госдума РФ предложила создать соцсеть а виртуальном пространстве
От депутата Государственной думы Бориса Чернышова прозвучало предложение создать в РФ соцсеть в виртуальном пространстве. Обращение было направлено министру массовых коммуникаций России Константину Носкову.
Депутат убежден, что в нынешнее время наиболее востребованы технологии общения. В Парламенте его поддерживают и считают, что в России возможно создать соцсеть в таком режиме.
Ранее на Западе разработчики уже представляли текстовые варианты развития ВР, но из-за высокой стоимости шлемов VR, проект так и не попал на производство.
Борис Чернышов говорит, что Российская Федерация может первой воплотить в жизнь эту задумку. Также он отмечает пользу от опыта разработки виртуального пространства.
Депутат убежден, что в нынешнее время наиболее востребованы технологии общения. В Парламенте его поддерживают и считают, что в России возможно создать соцсеть в таком режиме.
Ранее на Западе разработчики уже представляли текстовые варианты развития ВР, но из-за высокой стоимости шлемов VR, проект так и не попал на производство.
Борис Чернышов говорит, что Российская Федерация может первой воплотить в жизнь эту задумку. Также он отмечает пользу от опыта разработки виртуального пространства.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:16