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Госдума РФ предложила создать соцсеть а виртуальном пространстве

От депутата Государственной думы Бориса Чернышова прозвучало предложение создать в РФ соцсеть в виртуальном пространстве. Обращение было направлено министру массовых коммуникаций России Константину Носкову.
Госдума РФ предложила создать соцсеть а виртуальном пространстве

Депутат убежден, что в нынешнее время наиболее востребованы технологии общения. В Парламенте его поддерживают и считают, что в России возможно создать соцсеть в таком режиме.

Ранее на Западе разработчики уже представляли текстовые варианты развития ВР, но из-за высокой стоимости шлемов VR, проект так и не попал на производство.

Борис Чернышов говорит, что Российская Федерация может первой воплотить в жизнь эту задумку. Также он отмечает пользу от опыта разработки виртуального пространства.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:16

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