Алексей Чадов рассказал, как воспитывает сына Федора

Алексей Чадов и его бывшая возлюбленная Агния Дитковските после расставания смогли сохранить хорошие отношения ради сына Федора. Ребенок одинаково получает внимание матери и отца. Звездный родитель делает все возможное, чтобы его наследник был счастлив. Актер признался журналистам, что он старается дать Федору больше любви и заботы. По мнению артиста, это очень важно для мальчика. Чадов сообщил, что многие люди, рожденные в СССР, были обделены родительской любовью (и сам актер в том числе) из-за образа жизни, навязываемого обществом и временем. Звезда экранов не желает такой участи для своего сына.Знаменитость неоднократно говорит Федору, как он важен для него. По словам Алексея Чалова, его отпрыск растет очень добрым и родитель очень рад этому. У актера было и есть это качество, но в "лихие" 90-е к природной доброте пришлось добавить умение быть злым и драться, поскольку этого требовало время.