АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Алексей Чадов рассказал, как воспитывает сына Федора

Актер российского театра и кино Алексей Чадов рассказал, как воспитывает наследника Федора, котого родила актриса Агния Дитковските несколько лет назад. Звезда "Улетного экипажа" старается уделять сыну как можно больше внимания и любви.

Алексей Чадов рассказал, как воспитывает сына Федора

Алексей Чадов и его бывшая возлюбленная Агния Дитковските после расставания смогли сохранить хорошие отношения ради сына Федора. Ребенок одинаково получает внимание матери и отца. Звездный родитель делает все возможное, чтобы его наследник был счастлив. Актер признался журналистам, что он старается дать Федору больше любви и заботы. По мнению артиста, это очень важно для мальчика. Чадов сообщил, что многие люди, рожденные в СССР, были обделены родительской любовью (и сам актер в том числе) из-за образа жизни, навязываемого обществом и временем. Звезда экранов не желает такой участи для своего сына.

Знаменитость неоднократно говорит Федору, как он важен для него. По словам Алексея Чалова, его отпрыск растет очень добрым и родитель очень рад этому. У актера было и есть это качество, но в "лихие" 90-е к природной доброте пришлось добавить умение быть злым и драться, поскольку этого требовало время.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова ответила на вопросы
Филипп Киркоров назвал Тимати самым
Американский композитор Уолтер
Госдума РФ предложила создать соцсеть а
В Челябинске на кладбище расстреляли
Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила
Алексей Чадов рассказал, как
Дочь Началовой и Алдонина Вера будет
В личной жизни Аркадия Арканова было
Раскрыты данные "чёрного ящика"
Представитель Фролова прокомментировал
Станислав Садальский удивил поклонников
Найдена связь между одиночеством и
Ксения Собчак поздравила Резо
Угарный газ может быть признаком жизни
Сын Яны Рудковской выпустил в море
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Просмотреть все новости