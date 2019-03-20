Раскрыты данные "чёрного ящика" упавшего в Индонезии самолёта Boeing





Как пишет Reuters, в Индонезии расшифровали и обнародовали данные бортового самописца, извлечённого из упавшего самолёта компании Lion Air. Катастрофа произошла в октябре прошлого года, предположительно, по вине пилотов. Руководствуясь неверной информацией датчиков, они не смогли оперативно выровнять высоту и скорость лайнера.Диспетчеры получили сообщение о проблемах уже спустя 2 минуты после взлёта. Хотя экипаж старался вести Boeing вручную, он продолжил снижаться. Командир дал указание пилоту искать решение проблемы в лётной эксплуатации.Весь протокол действий пилоты могут найти в письменном руководстве, но сделать это так и не удалось. "Чёрный ящик" указывает, что экипаж не знал о неисправности рулей высоты.Такую же неполадку отметили другие пилоты того же лайнера накануне, однако им помогло изучение предполётных чек-листов. В настоящее время расследование крушения устанавливает, почему компьютер Boeing 737 Max дал команду снижаться, и обладали ли пилоты достаточным опытом.