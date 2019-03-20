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В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий

Многие поклонники Аркадия Арканова считали его счастливым человеком. Но как стало известно СМИ, в его жизни было много трагедий.
В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий

Аркадий Арканов стал известен публике благодаря юмористическому клубу «Белый попугай». Также он был телеведущим и автором песен. Несмотря на свой талант артист долго не мог обрести семейное счастье. Первой супругой знаменитости стала советская исполнительница Майя Кристалинская. Но брак не продлился долго, поскольку возлюбленные начали сильно ругаться. После развода Аркадий Арканов не страдал, ведь у него уже начались отношения с Евгенией Морозовой, которая родила артисту сына. Но супруги постоянно ревновали друг друга, что привело к разводу.

В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий

После второго разрыва отношений Аркадий Арканов начал встречаться с Натальей Смирновой, которая бросила его из-за иностранца. Артист долго не мог прийти в себя, но позже встретил Наталью Высоцкую, с которой прожил 20 лет. Женщина скончалась, что стало сильным ударом для знаменитости. Вскоре он начал сожительствовать с Оксаной Соколик, но быть долго счастливым артист не смог, поскольку скончался от рака.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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