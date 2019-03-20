Станислав Садальский удивил поклонников уютной кухней

Представители отечественного шоу-бизнеса, как правило, редко демонстрируют публике "домашние" снимки. Большинство звезд хвастаются студийными кадрами, со съемок или отдыха, а фанатов очень интересуют личные фото. Станислав Садальский недавно показал подписчикам собственного блога именно такой яркий и "теплый" снимок. Актер запечатлен сидящим за столом на кухне. Чистый и уютный уголок квартиры телезвезды произвел сильное впечатление на большую часть поклонниц.В комментарии Садальский написал, что квартира является не только крышей, защищающей человека от непогоды. "Это частичка нашей души, продолжение нашего я, которое неизменно притягивает к себе", - считает актер. Пользователи высоко оценили публикацию знаменитости, отметив, что его кухня, достойная всяческих похвал, не может не притягивать к себе внимание. Фолловеры оставили множество положительных отзывов в адрес кумира, восхищаясь его умениями и хозяйственностью.