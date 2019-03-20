Станислав Садальский удивил поклонников уютной кухней
Знаменитый советский и российский актер Станислав Садальский недавно удивил своих поклонников. Артист опубликовал в личном блоге Instagram фото, где позирует на светлой и уютной кухне с чашками, различными прихватками и другими принадлежностями. Многие хозяйки позавидовали популярному блогеру.
Представители отечественного шоу-бизнеса, как правило, редко демонстрируют публике "домашние" снимки. Большинство звезд хвастаются студийными кадрами, со съемок или отдыха, а фанатов очень интересуют личные фото. Станислав Садальский недавно показал подписчикам собственного блога именно такой яркий и "теплый" снимок. Актер запечатлен сидящим за столом на кухне. Чистый и уютный уголок квартиры телезвезды произвел сильное впечатление на большую часть поклонниц.
В комментарии Садальский написал, что квартира является не только крышей, защищающей человека от непогоды. "Это частичка нашей души, продолжение нашего я, которое неизменно притягивает к себе", - считает актер. Пользователи высоко оценили публикацию знаменитости, отметив, что его кухня, достойная всяческих похвал, не может не притягивать к себе внимание. Фолловеры оставили множество положительных отзывов в адрес кумира, восхищаясь его умениями и хозяйственностью.
Представители отечественного шоу-бизнеса, как правило, редко демонстрируют публике "домашние" снимки. Большинство звезд хвастаются студийными кадрами, со съемок или отдыха, а фанатов очень интересуют личные фото. Станислав Садальский недавно показал подписчикам собственного блога именно такой яркий и "теплый" снимок. Актер запечатлен сидящим за столом на кухне. Чистый и уютный уголок квартиры телезвезды произвел сильное впечатление на большую часть поклонниц.
В комментарии Садальский написал, что квартира является не только крышей, защищающей человека от непогоды. "Это частичка нашей души, продолжение нашего я, которое неизменно притягивает к себе", - считает актер. Пользователи высоко оценили публикацию знаменитости, отметив, что его кухня, достойная всяческих похвал, не может не притягивать к себе внимание. Фолловеры оставили множество положительных отзывов в адрес кумира, восхищаясь его умениями и хозяйственностью.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30