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Станислав Садальский удивил поклонников уютной кухней

Знаменитый советский и российский актер Станислав Садальский недавно удивил своих поклонников. Артист опубликовал в личном блоге Instagram фото, где позирует на светлой и уютной кухне с чашками, различными прихватками и другими принадлежностями. Многие хозяйки позавидовали популярному блогеру.
Станислав Садальский удивил поклонников уютной кухней

Представители отечественного шоу-бизнеса, как правило, редко демонстрируют публике "домашние" снимки. Большинство звезд хвастаются студийными кадрами, со съемок или отдыха, а фанатов очень интересуют личные фото. Станислав Садальский недавно показал подписчикам собственного блога именно такой яркий и "теплый" снимок. Актер запечатлен сидящим за столом на кухне. Чистый и уютный уголок квартиры телезвезды произвел сильное впечатление на большую часть поклонниц.

В комментарии Садальский написал, что квартира является не только крышей, защищающей человека от непогоды. "Это частичка нашей души, продолжение нашего я, которое неизменно притягивает к себе", - считает актер. Пользователи высоко оценили публикацию знаменитости, отметив, что его кухня, достойная всяческих похвал, не может не притягивать к себе внимание. Фолловеры оставили множество положительных отзывов в адрес кумира, восхищаясь его умениями и хозяйственностью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

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