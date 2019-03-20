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Угарный газ может быть признаком жизни на экзопланетах

Угарный газ может быть признаком жизни на экзопланетах, заявили японские и американские учёные. Бактерии на Земле зародились при высоком уровне CO в атмосфере.
Угарный газ может быть признаком жизни на экзопланетах

В преддверии вывода телескопа "Джеймс Уэбб" на орбиту учёные США и Японии пересмотрели критерии поиска жизни на экзопланетах Солнечной системы. Ранее считалось, что микроорганизмы не могут зародиться в атмосфере, насыщенной угарным газом, однако это не так. До 2021 года исследователям необходимо определить весь перечень факторов, которые станет отслеживать сверхточный телескоп.

Условия возникновения бактерий куда более разнообразны, чем считалось ранее. Специалисты разработали модель Земли до появления в её атмосфере биогенного кислорода.

Уровень CO в разы превышал нынешний, но уже тогда первые микроорганизмы возникали и активно развивались. Поскольку для таких форм жизни угарный газ безопасен, его можно считать прямым признаком обитаемости экзопланеты.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16

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