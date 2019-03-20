Сын Яны Рудковской выпустил в море новорожденных черепах

Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко и сыном Александром отдыхает на Мальдивах. Телеведущая делится в социальных сетях с поклонниками снимками и видео. Также она не забывает делать публикации на странице своего наследника в Instagram. Недавно знаменитость показала видео, на котором Александр помогает новорожденным черепахам попасть в море. В комментарии написано, что на соседней вилле появились малыши морских животных, а мальчик помог им попасть в воду, чтобы те могли отыскать своих родителей.Подписчики Александра Плющенко пришли в восторг от этой публикации. Многие похвалили мальчика за его доброту и заботу. Нашлись и те пользователи Сети, которые решили узнать, где же находятся старшие дети Яны Рудковской в том момент, когда мать отдыхает на Мальдивах. Но отвечать на эти вопросы знаменитости не стали.