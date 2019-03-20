Ольга Бузова ждет клип на свою песню "Поцелуй на балконе" от Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась с фанатами видеороликом, снятым Романом Капаклы и Мариной Африкантовой, по словам певицы, ребята сделали очень романтичную работу. Они обнимаются, целуются и танцуют под голос Бузовой.Поклонники тут же предложили снять подобный клип Саше Черно и Иосифу Оганесяну, вероятно, в очередной раз упрекнув участницу реалити-шоу в лишнем весе. Ольга Бузова в комментариях подчеркнула, что тоже этого ждет.