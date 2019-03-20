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Ольга Бузова ждет клип на свою песню "Поцелуй на балконе" от Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Ольга Бузова после выхода клипа на ее совместную с певцом Лешей Свик песню "Поцелуй на балконе" предложила парам на проекте "Дом-2" снять на нее свой ролик. Знаменитость отметила, что ждет работу от Саши Черно и Иосифа Оганесяна.
Ольга Бузова ждет клип на свою песню "Поцелуй на балконе" от Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась с фанатами видеороликом, снятым Романом Капаклы и Мариной Африкантовой, по словам певицы, ребята сделали очень романтичную работу. Они обнимаются, целуются и танцуют под голос Бузовой.

Поклонники тут же предложили снять подобный клип Саше Черно и Иосифу Оганесяну, вероятно, в очередной раз упрекнув участницу реалити-шоу в лишнем весе. Ольга Бузова в комментариях подчеркнула, что тоже этого ждет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:50

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