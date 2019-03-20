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Рекламодатели подарили Саше Черно куртку, которая сделала ее еще больше

Дистрибьюторы преподнесли Александре Черно куртку, которая прибавила ей еще несколько лишних килограмм.

Рекламодатели подарили Саше Черно куртку, которая сделала ее еще больше

По мнению многочисленных телезрителей, эпатажной участнице реалити-шоу «Дом-2» нужно срочно избавиться от этого наряда, несмотря на то, что куртка досталась ей абсолютно бесплатно.

Не секрет, что лишний вес Александры практически каждый день обсуждают в эфирах «Дома-2». На сегодняшний день Черно не отрицает, что еще два года назад, до прихода на телепроект, ее вес был в несколько раз меньше. По словам брюнетки, в недавнем прошлом она даже выглядела куда привлекательней.

Впрочем, даже сейчас Саша умудряется настолько сильно редактировать свои фотографии, которые она публикует в Instagram, что время от времени не все зрители узнают в той девушке, ежедневно появляющаяся в эфирах «Дома-2», избранницу Иосифа Оганесяна.

Рекламодатели подарили Саше Черно куртку, которая сделала ее еще больше

Чего стоит недавний выпуск телестройки, в котором Александра продемонстрировала розовую куртку, которую она, как выяснилось, получила за рекламу. По мнению поклонников «Дома-2», верхняя одежда прибавила Черно как минимум 10 лишних килограмм.

«Кошмар! Черно выбрось эту куртку! Ты разве сама не видишь, что она тебе вообще не идет?!», - пишут в Сети.

К слову, сама Александра продолжает настаивать на том, что никогда не пользуется фотошопом, чтобы сделать себе худее или краше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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