Рекламодатели подарили Саше Черно куртку, которая сделала ее еще больше

«Кошмар! Черно выбрось эту куртку! Ты разве сама не видишь, что она тебе вообще не идет?!», - пишут в Сети.

По мнению многочисленных телезрителей, эпатажной участнице реалити-шоу «Дом-2» нужно срочно избавиться от этого наряда, несмотря на то, что куртка досталась ей абсолютно бесплатно.Не секрет, что лишний вес Александры практически каждый день обсуждают в эфирах «Дома-2». На сегодняшний день Черно не отрицает, что еще два года назад, до прихода на телепроект, ее вес был в несколько раз меньше. По словам брюнетки, в недавнем прошлом она даже выглядела куда привлекательней.Впрочем, даже сейчас Саша умудряется настолько сильно редактировать свои фотографии, которые она публикует в Instagram, что время от времени не все зрители узнают в той девушке, ежедневно появляющаяся в эфирах «Дома-2», избранницу Иосифа Оганесяна.Чего стоит недавний выпуск телестройки, в котором Александра продемонстрировала розовую куртку, которую она, как выяснилось, получила за рекламу. По мнению поклонников «Дома-2», верхняя одежда прибавила Черно как минимум 10 лишних килограмм.К слову, сама Александра продолжает настаивать на том, что никогда не пользуется фотошопом, чтобы сделать себе худее или краше.