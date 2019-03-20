Директор Юлии Началовой Анна Исаева оправдалась за обман поклонников
После безвременного ухода из жизни певицы Юлии Началовой многие поклонники начали упрекать ее пиар-директора Анну Исаеву за не правдивые сведения, которые якобы она распространяла по своей инициативе. Во время эфира одной из программ помощница звезды объяснила свои действия.
Так, Анне Исаевой поклонники Юлии Началовой вспомнили, что пиар-директор несколько дней убеждала общественность, что с певицей все нормально, она просто решила пройти плановое обследование. На деле же знаменитость уже была в тяжелом состоянии.
Многие отметили, что в этот период на странице Юлии Началовой в Instagram появилась фотография, якобы сделанная в Риме. Тогда Анна Исаева объяснила, что знаменитость сама попросила ее скрыть правду, хотя бы до того момента, пока дочь Вера не сядет в самолет, чтобы лететь в Москву.
Так, Анне Исаевой поклонники Юлии Началовой вспомнили, что пиар-директор несколько дней убеждала общественность, что с певицей все нормально, она просто решила пройти плановое обследование. На деле же знаменитость уже была в тяжелом состоянии.
Многие отметили, что в этот период на странице Юлии Началовой в Instagram появилась фотография, якобы сделанная в Риме. Тогда Анна Исаева объяснила, что знаменитость сама попросила ее скрыть правду, хотя бы до того момента, пока дочь Вера не сядет в самолет, чтобы лететь в Москву.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:35