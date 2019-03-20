Директор Юлии Началовой Анна Исаева оправдалась за обман поклонников





Так, Анне Исаевой поклонники Юлии Началовой вспомнили, что пиар-директор несколько дней убеждала общественность, что с певицей все нормально, она просто решила пройти плановое обследование. На деле же знаменитость уже была в тяжелом состоянии.Многие отметили, что в этот период на странице Юлии Началовой в Instagram появилась фотография, якобы сделанная в Риме. Тогда Анна Исаева объяснила, что знаменитость сама попросила ее скрыть правду, хотя бы до того момента, пока дочь Вера не сядет в самолет, чтобы лететь в Москву.