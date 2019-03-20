СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав Кудря был любителем ночных вечеринок

Началова не скрывала свой роман с правозащитником от общественности. Певицу часто видели с Кудрей на светских мероприятиях, в ресторанах. В конце сентября минувшего года артистка появилась в сопровождении бойфренда на красной дорожке премии «Муз-ТВ». Знаменитость признавалась, что в лице этого мужчины обрела счастье, и мечтала родить от него ребенка. Однако пара не спешила со свадьбой, желая получше узнать друг друга и проверить чувства.После смерти Началовой Кудрю пригласили на телевидение. Экс-возлюбленный звезды оказался немногословным и лишь отметил, он не может поверить в случившееся, и тяжело переживает утрату, хотя уже несколько месяцев, как они с артисткой расстались. Представители СМИ выяснили, что последняя любовь певицы - кандидат юридических наук. Он с 2013 года работает судьей в Нижегородском областном суде.Кудря проживает в новостройке, соседствуя с известными чиновниками, банкирами и бизнесменами. Один из них пожаловался на правозащитника, назвав любителем вечеринок – его музыка, гремевшая по ночам, раздражала соседей, так как мешала им уснуть. На замечания мужчина отвечал, мол, он устает на работе и так расслабляется. В последнее время Кудрю дома не видели, никогда не появлялась в его квартире и Началова.