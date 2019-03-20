Тимати любит баловать свою дочь Алису

Все свое свободное время Тимати старается проводить с дочкой Алисой. Он покупает девочке самые дорогие игрушки и дарит ей украшения. Исполнитель часто говорит о том, что не может отказать своей наследнице. Мать Тимати Симона Юнусова занимается воспитанием внучки и ее развитием. В свои 5 лет Алиса посещает балетную школу и изучает английский язык, на занятия дочки знаменитый отец тратит около 30 000 рублей в месяц. На одежду для своей наследницы певец не жалеет средств и предпочитает покупать бредовые вещи.Тимати балует Алису ювелирными изделиями с драгоценными камнями. Отец и дочь любят путешествовать и кататься на яхте, они предпочитают частные воздушные судна Gulfstream G450, перелет в которых стоит приблизительно 30 000 евро. В качестве подарков на день рождения девочка получает большое количество игрушек. На прошлый праздник звездный отец презентовал ей сундук для хранения Louis Vuitton за 4 000 000 рублей.