АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Тимати любит баловать свою дочь Алису

Дочери Тимати и Алены Шишковой исполнилось 5 лет. Рэп-исполнитель балует свою наследницу Алису, как только может.

Тимати любит баловать свою дочь Алису

Все свое свободное время Тимати старается проводить с дочкой Алисой. Он покупает девочке самые дорогие игрушки и дарит ей украшения. Исполнитель часто говорит о том, что не может отказать своей наследнице. Мать Тимати Симона Юнусова занимается воспитанием внучки и ее развитием. В свои 5 лет Алиса посещает балетную школу и изучает английский язык, на занятия дочки знаменитый отец тратит около 30 000 рублей в месяц. На одежду для своей наследницы певец не жалеет средств и предпочитает покупать бредовые вещи.

Тимати любит баловать свою дочь Алису

Тимати балует Алису ювелирными изделиями с драгоценными камнями. Отец и дочь любят путешествовать и кататься на яхте, они предпочитают частные воздушные судна Gulfstream G450, перелет в которых стоит приблизительно 30 000 евро. В качестве подарков на день рождения девочка получает большое количество игрушек. На прошлый праздник звездный отец презентовал ей сундук для хранения Louis Vuitton за 4 000 000 рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Светлана Бондарчук снялась в бикини для
В Сети появились сведения о тюремном
«Видео без макияжа»: Ирина Нельсон
Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани
Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет
Лада Дэнс откровенно рассказала о своих
«Ее чувство самосохранения
Похороны Юлии Началовой пройдут 21
Американские уфологи заметили на орбите
Минтруд объяснил новую схему индексации
Названы опасности сезонного перевода
Саймон Марданшин разозлился, когда
«Инопланетянин»: Григорьев-Аполлонов
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Учёные: Длительное нахождение на
Просмотреть все новости