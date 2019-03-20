Ксения Собчак и Константин Богомолов появились на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель»
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов оказались в списке гостей на премьере картины Резо Гигинеишвили под названием «Трезвый водитель». Знаменитости даже сидели рядом в зале.
Мероприятие прошло в Москве 19 марта в «Октябре». По Красной дорожке среди гостей прошли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказались телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Позже выяснилось, что места знаменитостей в зале оказались рядом, сообщает издание Women.Ru, хотя на мероприятие пришли они не вместе.
Недавно светская львица стала гостьей программы "Секрет на миллион", где подтвердила, что рассталась с мужем, российским актером Максимом Виторганом. Тогда Лера Кудрявцева отметила, что Собчак, должно быть, снова влюблена, ведь ее глаза сияют от счастья.
Мероприятие прошло в Москве 19 марта в «Октябре». По Красной дорожке среди гостей прошли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказались телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Позже выяснилось, что места знаменитостей в зале оказались рядом, сообщает издание Women.Ru, хотя на мероприятие пришли они не вместе.
Недавно светская львица стала гостьей программы "Секрет на миллион", где подтвердила, что рассталась с мужем, российским актером Максимом Виторганом. Тогда Лера Кудрявцева отметила, что Собчак, должно быть, снова влюблена, ведь ее глаза сияют от счастья.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:21