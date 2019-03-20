АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Ксения Собчак и Константин Богомолов появились на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель»

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов оказались в списке гостей на премьере картины Резо Гигинеишвили под названием «Трезвый водитель». Знаменитости даже сидели рядом в зале.
Ксения Собчак и Константин Богомолов появились на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель»

Мероприятие прошло в Москве 19 марта в «Октябре». По Красной дорожке среди гостей прошли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказались телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

Позже выяснилось, что места знаменитостей в зале оказались рядом, сообщает издание Women.Ru, хотя на мероприятие пришли они не вместе.

Недавно светская львица стала гостьей программы "Секрет на миллион", где подтвердила, что рассталась с мужем, российским актером Максимом Виторганом. Тогда Лера Кудрявцева отметила, что Собчак, должно быть, снова влюблена, ведь ее глаза сияют от счастья.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Никогда привыкну к злости»: Наталья
Глюкоза поздравила с днем рождения
Ольга Бузова ждет клип на свою песню
СМИ: Возлюбленный Юлии Началовой
Рекламодатели подарили Саше Черно
Тимати любит баловать свою дочь Алису
Директор Юлии Началовой Анна Исаева
Археологи рассказали о строительстве
Медики три года считали онкологию
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Марина Федункив рассказала почему не
Лера Кудрявцева припомнила Ксении
«Обожаема и востребована»: Анастасия
Вертолёт Ми-28НМ укомплектуют новой
Светлана Бондарчук снялась в бикини для
В Сети появились сведения о тюремном
«Видео без макияжа»: Ирина Нельсон
Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани
Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет
Лада Дэнс откровенно рассказала о своих
«Ее чувство самосохранения
Похороны Юлии Началовой пройдут 21
Американские уфологи заметили на орбите
Минтруд объяснил новую схему индексации
Названы опасности сезонного перевода
Саймон Марданшин разозлился, когда
«Инопланетянин»: Григорьев-Аполлонов
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Учёные: Длительное нахождение на
Просмотреть все новости