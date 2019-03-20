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«Обожаема и востребована»: Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

Анастасия Волочкова поделилась в Instagram-аккаунте размышлениями о счастье в ее понимании. 43-летняя балерина рада, что смогла реализовать себя в любимом деле, и мечтает всегда оставаться «востребованной и обожаемой».
«Обожаема и востребована»: Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

Танцовщица определилась с будущей профессией в пять лет и старалась достичь своей цели, прилагая для этого много сил и труда. Волочкова никогда не боялась перемен, и ее до сих пор не страшит новое. Счастье для знаменитости – это возможность распоряжаться своим временем, оставаться самой собой, быть обожаемой и востребованной, жить на позитиве.

Своим размышлениями артистка поделилась в посте, сопровождающем фото из танцевального зала. На снимке Волочкова запечатлена на пуантах во время разминки. Поклонники похвалили балерину за то, что не дает себе расслабляться и постоянно оттачивает свое мастерство.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08

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