«Обожаема и востребована»: Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

Танцовщица определилась с будущей профессией в пять лет и старалась достичь своей цели, прилагая для этого много сил и труда. Волочкова никогда не боялась перемен, и ее до сих пор не страшит новое. Счастье для знаменитости – это возможность распоряжаться своим временем, оставаться самой собой, быть обожаемой и востребованной, жить на позитиве.Своим размышлениями артистка поделилась в посте, сопровождающем фото из танцевального зала. На снимке Волочкова запечатлена на пуантах во время разминки. Поклонники похвалили балерину за то, что не дает себе расслабляться и постоянно оттачивает свое мастерство.