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Марина Федункив рассказала почему не смогла стать матерью

Популярная отечественная актриса театра и кино Марина Федункив, полюбившаяся многим российским зрителям после участия в шоу КВН и Comedy Woman, рассказала в эфире шоу "Судьба человека" Бориса Корчевникова о своей карьере и личной жизни. Звезда сериала "Реальные пацаны", где играет "нереальную маму Коляна", объяснила, почему не смогла стать матерью в реальной жизни.
Марина Федункив рассказала почему не смогла стать матерью

В студии телеканала Россия-1 Марина Федункив не стала скрывать от телеведущего и зрителей обстоятельств, которые не позволили ей родить и воспитать ребенка. С самого начала знаменитая артистка сталкивалась с проблемами на любовном фронте. Первый супруг, с которым звезда познакомилась еще в студенческие годы, постоянно ей изменял. Брак был обречен и паре пришлось развестись. Выйдя замуж во второй раз, Федункив также разочаровалась в счастливой семейной жизни. Дело в том, что новый избранник звезды употреблял наркотики. Супруга пыталась помочь любимому избавиться от пагубной привычки, но ее старания оказались бесполезными. По словам Марины Федункив, она не хотела иметь детей от "больного человека".
Марина Федункив рассказала почему не смогла стать матерью

Артистке уже 45 лет, она популярна и востребована, но создать большую полноценную семью, о которой так мечтала, не вышло. Марина Федункив все же очень хочет детей, несмотря на сложности в личной жизни. "Нереальная мама Коляна" планирует усыновить ребенка и воспитать его, как своего родного.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:16

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