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В Сети появились сведения о тюремном прошлом участницы проекта «Спаси свою любовь» Аллы Пахомовой

Участница проекта «Спаси свою любовь» Алла Пахомова пытается спасти семейную жизнь с мужем Александром. Однако в Сети появились сведения, что звезда скрыла тюремное прошлое.
В Сети появились сведения о тюремном прошлом участницы проекта «Спаси свою любовь» Аллы Пахомовой

В Сети появилась фотография, свидетельствующая, что Алла Пахомова в возрасте 16 лет попала в колонию для несовершеннолетних. Позже выяснилось, что участница проекта «Спаси свою любовь» тогда подралась со своей подругой, за что была привлечена к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ, ее обвинили в истязаниях.

Сама Алла Пахомова тщательно скрывает данные факты, девушка редко говорит о прошлой жизни. В Сети пишут, что о произошедшем инциденте знали только родители звезды и ее близкие друзья.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:54

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