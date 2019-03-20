В Сети появились сведения о тюремном прошлом участницы проекта «Спаси свою любовь» Аллы Пахомовой
Участница проекта «Спаси свою любовь» Алла Пахомова пытается спасти семейную жизнь с мужем Александром. Однако в Сети появились сведения, что звезда скрыла тюремное прошлое.
В Сети появилась фотография, свидетельствующая, что Алла Пахомова в возрасте 16 лет попала в колонию для несовершеннолетних. Позже выяснилось, что участница проекта «Спаси свою любовь» тогда подралась со своей подругой, за что была привлечена к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ, ее обвинили в истязаниях.
Сама Алла Пахомова тщательно скрывает данные факты, девушка редко говорит о прошлой жизни. В Сети пишут, что о произошедшем инциденте знали только родители звезды и ее близкие друзья.
В Сети появилась фотография, свидетельствующая, что Алла Пахомова в возрасте 16 лет попала в колонию для несовершеннолетних. Позже выяснилось, что участница проекта «Спаси свою любовь» тогда подралась со своей подругой, за что была привлечена к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ, ее обвинили в истязаниях.
Сама Алла Пахомова тщательно скрывает данные факты, девушка редко говорит о прошлой жизни. В Сети пишут, что о произошедшем инциденте знали только родители звезды и ее близкие друзья.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:54