Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки журнала Tatler

Светлана Бондарчук любит рассказывать своим преданным поклонникам все, что происходит в ее жизни. Накануне модель похвасталась подписчикам в Instagram кадрами с новой фотосессии. На фото заменимость запечатлена в ярко-красном бикине, она сидит на писке и держит китайский зонт. Дополнили образ серьги, массивный браслет и несколько колец. В комментарии к посту Светлана Бондарчук написала, что заманивает весну. Данные кадры были сделаны для обложки журнала под названием Tatler.Подписчики начали писать: "Какая Вы красивая и женственная!!! Великолепно выглядите!", "Светлана, вы прекрасны! Желаю вам творческих успехов", "Супер фото! Фигура великолепная". Но нашлись и те, кто посчитал снимки слишком откровенными для публикации в Сети и для обложки глянцевого журнала. Но несмотря на критику недоброжелателей, пост набрал большое количество лайков.