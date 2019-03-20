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Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки журнала Tatler

В социальной сети Instagram Светлана Бондарчук показала фото снятое для обложки глянцевого журнала Tatler. На снимке модель запечатлена в ярко-красном бикини.

Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки журнала Tatler

Светлана Бондарчук любит рассказывать своим преданным поклонникам все, что происходит в ее жизни. Накануне модель похвасталась подписчикам в Instagram кадрами с новой фотосессии. На фото заменимость запечатлена в ярко-красном бикине, она сидит на писке и держит китайский зонт. Дополнили образ серьги, массивный браслет и несколько колец. В комментарии к посту Светлана Бондарчук написала, что заманивает весну. Данные кадры были сделаны для обложки журнала под названием Tatler.

Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки журнала Tatler

Подписчики начали писать: "Какая Вы красивая и женственная!!! Великолепно выглядите!", "Светлана, вы прекрасны! Желаю вам творческих успехов", "Супер фото! Фигура великолепная". Но нашлись и те, кто посчитал снимки слишком откровенными для публикации в Сети и для обложки глянцевого журнала. Но несмотря на критику недоброжелателей, пост набрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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