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«Видео без макияжа»: Ирина Нельсон прислала фанатам «утренний привет» из Дубая

Ирина Нельсон, отдыхающая в Дубае, поделилась с подписчиками своего Instagram-микроблога «утренним» видео «без ретуши». Певица предстала перед поклонниками без макияжа, блеснув естественной красотой.
«Видео без макияжа»: Ирина Нельсон прислала фанатам «утренний привет» из Дубая

Нельсон в подписи к видео, где она запечатлена на пляже в черном купальнике, отметила, что только проснулась и идет заниматься йогой. Знаменитость пожелала всем поклонникам доброго утра и солнца на небе, в душе и в сердце. Певица призналась, ролик представлен в «чистом» виде, как и она – без макияжа и ретуши.

Подписчики поблагодарили Нельсон за «утренний привет» из Дубая. Экс-участницу группы Reflex одарили множеством комплиментов, отметив ее красоту, изящество. Некоторым показалось, что знаменитость, желая фанатам солнца, сама будто светится.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:53

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