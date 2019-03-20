«Видео без макияжа»: Ирина Нельсон прислала фанатам «утренний привет» из Дубая

Нельсон в подписи к видео, где она запечатлена на пляже в черном купальнике, отметила, что только проснулась и идет заниматься йогой. Знаменитость пожелала всем поклонникам доброго утра и солнца на небе, в душе и в сердце. Певица призналась, ролик представлен в «чистом» виде, как и она – без макияжа и ретуши.Подписчики поблагодарили Нельсон за «утренний привет» из Дубая. Экс-участницу группы Reflex одарили множеством комплиментов, отметив ее красоту, изящество. Некоторым показалось, что знаменитость, желая фанатам солнца, сама будто светится.