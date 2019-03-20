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Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет участвовать в соревновании по бодибилдингу

Почти все парни, приходящие в "Дом-2", имеют красивое тело, смазливую мордашку и стандартную профессию – фитнес-тренер.

Иногда даже смешно, когда в очередном приходе новеньких сидит типичный "качок" и говорит, что он уникальный фитнес-тренер.

Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет участвовать в соревновании по бодибилдингу

Добрая половина парней на московской площадке и на «Острове любви» – себялюбивые нарциссы с красивой фигурой и не имеющие мозгов. И вот телепроект теперь может обзавестись не просто любителем спорта, а самым настоящим спортсменом.

Благодаря целеустремленности, Роман Капаклы сейчас готовится к предстоящему соревнованию по бодибилдингу, которое пройдет в Москве. Далее, в его планах первенство России, и затем, европейский чемпионат.

Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет участвовать в соревновании по бодибилдингу

Чтобы прийти в необходимую форму, Капаклы приходится тщательно следить за рационом питания и полностью исключить "вкусняшки", заменив их только белковой пищей.

Хочется пожелать возлюбленному Марины Африкантовой удачи, а самой девушке терпения, ведь парень отдаёт себя полностью тренировкам, а значит, времени на Марину и конкурс "Свадьба на миллион", у молодого человека нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:41

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