Звезда "Дом-2" Роман Капаклы будет участвовать в соревновании по бодибилдингу
Почти все парни, приходящие в "Дом-2", имеют красивое тело, смазливую мордашку и стандартную профессию – фитнес-тренер.
Иногда даже смешно, когда в очередном приходе новеньких сидит типичный "качок" и говорит, что он уникальный фитнес-тренер.
Добрая половина парней на московской площадке и на «Острове любви» – себялюбивые нарциссы с красивой фигурой и не имеющие мозгов. И вот телепроект теперь может обзавестись не просто любителем спорта, а самым настоящим спортсменом.
Благодаря целеустремленности, Роман Капаклы сейчас готовится к предстоящему соревнованию по бодибилдингу, которое пройдет в Москве. Далее, в его планах первенство России, и затем, европейский чемпионат.
Чтобы прийти в необходимую форму, Капаклы приходится тщательно следить за рационом питания и полностью исключить "вкусняшки", заменив их только белковой пищей.
Хочется пожелать возлюбленному Марины Африкантовой удачи, а самой девушке терпения, ведь парень отдаёт себя полностью тренировкам, а значит, времени на Марину и конкурс "Свадьба на миллион", у молодого человека нет.
Иногда даже смешно, когда в очередном приходе новеньких сидит типичный "качок" и говорит, что он уникальный фитнес-тренер.
Добрая половина парней на московской площадке и на «Острове любви» – себялюбивые нарциссы с красивой фигурой и не имеющие мозгов. И вот телепроект теперь может обзавестись не просто любителем спорта, а самым настоящим спортсменом.
Благодаря целеустремленности, Роман Капаклы сейчас готовится к предстоящему соревнованию по бодибилдингу, которое пройдет в Москве. Далее, в его планах первенство России, и затем, европейский чемпионат.
Чтобы прийти в необходимую форму, Капаклы приходится тщательно следить за рационом питания и полностью исключить "вкусняшки", заменив их только белковой пищей.
Хочется пожелать возлюбленному Марины Африкантовой удачи, а самой девушке терпения, ведь парень отдаёт себя полностью тренировкам, а значит, времени на Марину и конкурс "Свадьба на миллион", у молодого человека нет.