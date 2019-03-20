«Ее чувство самосохранения притупилось»: Артур Гаспарян высказался о Юлии Началовой

«В какой-то момент ее чувство самосохранения притупилось», - отметил Гаспарян во время эфира передачи «Пусть говорят».





По словам российского журналиста, Юлия после родов просто-таки мечтала побыстрее привести свое тело в прежний вид.Несколько часов назад в Сети появился вчерашний выпуск популярной телепередачи «Пусть говорят», в котором ведущий программы Дмитрий Борисов и гости в студии попытались разобраться, как так получилось, что жизнь Юлии Началовой оборвалась в 38 лет.Одним из гостей стал Артур Гаспарян, который рассказал, что у усопшей исполнительницы проблемы со здоровьем начались больше 10 лет назад, когда она подарила своему на то время возлюбленному Евгению Алдонину наследницу Веру.Выяснилось, что именно тогда Юлии взяла себе за цель, как можно быстрее и любыми способами привести себя в форму. Музыкальный критик отметил, что временами не узнавал Началову, ведь она довела себя буквально до анорексии. Затем певица даже решилась на операцию по увеличению груди и все это для того, чтобы быть красивой для своего избранника.Также в студии присутствовал врач-психотерапевт Александр Карабиненко, который указал на то, что еще в 2007 году Началова должна была понять, что ее иммунная система очень слабая, ведь грудные импланты попросту не прижились и грудь начала буквально гнить.