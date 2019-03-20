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Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани из-за болезни

На странице своего Instagram певица Елена Ваенга сообщила, что отменяет концерт в Сызрани из-за болезни. Также исполнительница пообещала, что обязательно вернется и споет для своих поклонников.

Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани из-за болезни

Елена Ваенга не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад на странице певицы в Instagram появился новый снимок. На фотографии исполнительница запечатлена в пижаме и кушает клубнику. В комментарии к посту знаменитость написала, что сильно заболела и ей просто нечем петь. Также Елена Ваенга сообщила, что дату переноса своего концерта в Сызрани сообщит позже.

Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани из-за болезни

В конце своего поста исполнительница пообещала поклонникам, что обязательно вернется в этот город и выступит на сцене. Фанаты знаменитости отреагировали моментально. Они написали, что с нетерпением ждут ее приезда. Другие были огорчены, что концерт не состоится. Всего за несколько часов пост певицы набрал большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:44

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