Елена Ваенга отменила концерт в Сызрани из-за болезни

Елена Ваенга не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад на странице певицы в Instagram появился новый снимок. На фотографии исполнительница запечатлена в пижаме и кушает клубнику. В комментарии к посту знаменитость написала, что сильно заболела и ей просто нечем петь. Также Елена Ваенга сообщила, что дату переноса своего концерта в Сызрани сообщит позже.В конце своего поста исполнительница пообещала поклонникам, что обязательно вернется в этот город и выступит на сцене. Фанаты знаменитости отреагировали моментально. Они написали, что с нетерпением ждут ее приезда. Другие были огорчены, что концерт не состоится. Всего за несколько часов пост певицы набрал большое количество лайков.